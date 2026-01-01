Bình phun tạo bọt Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-063.0Cần phun tạo bọt cốc cao cấp và mạnh mẽ Advanced 1 với khả năng điều chỉnh góc phun và thân chính làm bằng Ecobrass. Thích hợp cho máy tẩy rửa áp suất cao Kärcher với tốc độ dòng chảy từ 400 đến 600 l / h.
Lưu lượng (l/h)
400 - 600
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
38
Áp lực tối đa (bar)
300
Liều lượng (%)
1 - 2 - 4
Dung tích bình chứa (l)
1
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.809
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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