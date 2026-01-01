Bình phun tạo bọt Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

Được trang bị thân chính làm bằng Ecobrass mạnh mẽ và bền để làm sạch áp suất cao với các chất tẩy rửa mạnh: Cần phun tạo bọt cốc Advanced 1 của chúng tôi gây ấn tượng với thiết bị chất lượng cao. Ngoài ra còn có một hộp chứa chất làm sạch được thiết kế tiện dụng và ổn định với tùy chọn kẹp bổ sung ở cổ và lỗ nạp lớn. Góc phun có thể được điều chỉnh linh hoạt, định lượng chính xác chất tẩy rửa được thực hiện trong 3 giai đoạn, chính xác theo yêu cầu. Một cửa chớp tích hợp ngăn chặn hiệu quả việc điều chỉnh không chủ ý của đơn vị định lượng chất làm sạch. Lưỡi cắt bọt cốc phù hợp với máy tẩy rửa áp suất cao Kärcher không có điều khiển servo và có tốc độ dòng chảy từ 400 đến 600 l / h.