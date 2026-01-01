Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a yellow tip, grey handle, and white container, designed for professional cleaning.

    Bình phun tạo bọt Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-063.0

    Cần phun tạo bọt cốc cao cấp và mạnh mẽ Advanced 1 với khả năng điều chỉnh góc phun và thân chính làm bằng Ecobrass. Thích hợp cho máy tẩy rửa áp suất cao Kärcher với tốc độ dòng chảy từ 400 đến 600 l / h.
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