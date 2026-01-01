Bình phun tạo bọt Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Cần phun bọt tuyết cốc Advanced 2 được thiết kế đặc biệt cho các chất tẩy rửa áp suất cao của chúng tôi mà không cần điều khiển servo, có tốc độ dòng chảy từ 700 đến 800 l / h. Thân chính mạnh mẽ được làm bằng Ecobrass chất lượng cao cũng cho phép sử dụng các chất làm sạch mạnh, có thể được định lượng chính xác trong 3 giai đoạn. Một cửa chớp tích hợp ngăn chặn hiệu quả việc điều chỉnh không chủ ý của bộ phận định lượng chất làm sạch, trong khi góc phun có thể được điều chỉnh linh hoạt. Ngoài ra, ống phun bọt tuyết có hộp chứa chất làm sạch tiện lợi và đặc biệt ổn định với lỗ nạp phụ lớn và một tùy chọn kẹp bổ sung ở cổ.