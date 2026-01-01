Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a yellow tip, grey handle, and white container, designed for professional cleaning.

    Bình phun tạo bọt Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-064.0

    Được phát triển cho máy làm sạch áp suất cao Kärcher không có điều khiển servo: cần phun bọt tuyết cốc Advanced 2 gây ấn tượng với phần thân chính được làm bằng Ecobrass để sử dụng với các chất tẩy rửa mạnh.
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