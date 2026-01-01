Bình phun tạo bọt Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Xử lý đơn giản, chất lượng bọt rất tốt và nhờ thân máy chính được làm bằng Ecobrass rất chống lại các tác nhân tẩy rửa mạnh: Máy tạo bọt cốc chất lượng cao và mạnh mẽ Advanced 3 của chúng tôi dành cho máy tẩy rửa áp suất cao của Kärcher với chức năng điều khiển servo và tốc độ dòng chảy của 900 đến 2500 l / h. Máy phun bọt tuyết có hộp chứa chất làm sạch tiện lợi và đặc biệt ổn định với phần mở nắp lớn và thêm tùy chọn kẹp ở cổ. Nhờ tùy chọn định lượng chính xác, 3 giai đoạn thông qua một cửa trập tích hợp, việc điều chỉnh không chủ ý của bộ phận định lượng chất làm sạch trên thực tế đã bị loại trừ. Tùy thuộc vào ứng dụng, góc phun có thể được điều chỉnh linh hoạt.