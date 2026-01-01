Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a yellow tip, grey handle, and white container, designed for professional cleaning.

    Bình phun tạo bọt Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-065.0

    Được thiết kế đặc biệt để sử dụng với các chất tẩy rửa mạnh: Cần phun bọt tuyết chất lượng cao Advanced 3 với điều chỉnh góc phun và Ecobrass cho máy tẩy rửa áp suất cao của Kärcher.
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