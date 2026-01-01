Bình phun tạo bọt Advanced | Kärcher

Bình phun tạo bọt tuyết ngắn, tiện dụng, có thể điều chỉnh góc phun với bình chứa chất tẩy rửa 1 lít. Lý tưởng để làm sạch ô tô do thiết kế nhỏ gọn. Các tính năng khác: Đầu nối xoay (M 22 x 1.5) và liều lượng chất tẩy rửa có thể thay đổi thông qua điều khiển trên vòi phun.