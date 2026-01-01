Bình phun tạo bọt Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | Kärcher

Khi được sử dụng kết hợp với chất tạo bọt RM 838 VehiclePro của chúng tôi, bình phun tạo bọt Basic 1 mới được phát triển sẽ giảm mức tiêu thụ chất tẩy rửa của bạn khoảng 50% trong tương lai. Nó được thiết kế cho máy phun rửa áp lực cao mà không có chức năng Servo Control và với tốc độ dòng chảy từ 350 đến 600 lít mỗi giờ, và nó gây ấn tượng với chất lượng bọt tuyệt vời, xử lý đơn giản và vật liệu chất lượng cao như thân đế bằng đồng, cũng đảm bảo một cuộc sống lâu dài. Liều lượng chính xác có thể được điều chỉnh trong ba giai đoạn bằng cách sử dụng một tấm tích hợp, điều này cũng ngăn ngừa hiệu quả việc điều chỉnh ngoài ý muốn. Bình chứa chất làm sạch chắc chắn và tiện dụng, cũng rất ổn định vì hình dáng của nó, có lỗ chiết rót lớn, có nhiều ren khởi động để có thể thay thế nhanh chóng và có thêm tùy chọn kẹp trên cổ.