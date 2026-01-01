Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    Bình phun tạo bọt Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-053.0

    Đối với máy phun rửa áp lực cao với tốc độ dòng chảy 350–600 l/h: bình phun tạo bọt Basic 1 mới, mạnh mẽ và chất lượng rất cao với chất lượng bọt vượt trội trong khi chỉ tiêu thụ một nửa chất làm sạch.
    Yêu cầu báo giá