Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    Bình phun tạo bọt Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-054.0

    Bình phun bọt basic 2 mới được phát triển, rất mạnh mẽ, đặc biệt dành cho máy phun rửa áp lực cao với tốc độ dòng chảy 700–800 l/h. Cho chất lượng bọt tuyệt vời với mức tiêu thụ một nửa chất làm sạch.
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