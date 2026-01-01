Bình phun tạo bọt Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.112-054.0Bình phun bọt basic 2 mới được phát triển, rất mạnh mẽ, đặc biệt dành cho máy phun rửa áp lực cao với tốc độ dòng chảy 700–800 l/h. Cho chất lượng bọt tuyệt vời với mức tiêu thụ một nửa chất làm sạch.
Lưu lượng (l/h)
700 - 800
Loại béc phun tiêu chuẩn ( )
45
Áp lực tối đa (bar)
300
Liều lượng (%)
1 - 2 - 4
Dung tích bình chứa (l)
1
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.756
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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