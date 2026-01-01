Bình phun tạo bọt Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Tay nghề chất lượng cao và việc sử dụng các bộ phận chắc chắn, chẳng hạn như thân đế bằng đồng thau, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho bình phun tạo bọt Basic 2 mới được phát triển của chúng tôi. Nó được thiết kế cho máy phun rửa áp lực cao có lưu lượng từ 700 đến 800 lít mỗi giờ và không có chức năng Servo Control của chúng tôi và nó gây ấn tượng với chất lượng bọt vượt trội. Đồng thời, mức tiêu thụ chất tẩy rửa của bạn sẽ giảm đi khoảng một nửa khi sử dụng chất tạo bọt RM 838 VehiclePro của chúng tôi. Một tấm tích hợp cho phép điều chỉnh liều lượng chính xác, ba giai đoạn và loại bỏ khả năng điều chỉnh ngoài ý muốn. Ngoài ra, bình chứa chất làm sạch ổn định, chắc chắn và tiện dụng cũng rất dễ đổ đầy nhờ độ mở lớn và thay thế nhanh chóng.