Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey and yellow design, attached to a grey detergent bottle.

    Bình phun tạo bọt Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-055.0

    Chất lượng cao, đơn giản và bền: Bình phun tạo bọt basic 3 dùng cho máy phun rửa áp lực cao với tốc độ dòng chảy 900–2500 l/h. Giảm một nửa lượng tiêu thụ chất tẩy rửa trong khi vẫn duy trì chất lượng bọt tối ưu.
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