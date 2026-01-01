Bình phun tạo bọt Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Bình phun tạo bọt Basic 3 mới của chúng tôi được phát triển cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher với chức năng Servo Control và tốc độ dòng chảy từ 900 đến 2500 lít nước mỗi giờ và nó gây ấn tượng với các tính năng đặc biệt của nó. Ví dụ: khi sử dụng kết hợp với chất tạo bọt RM 838 VehiclePro của chúng tôi, nó cho phép sử dụng ít hơn 50% chất làm sạch mà vẫn đảm bảo chất lượng bọt ấn tượng. Thân đế chắc chắn được làm bằng đồng thau và sử dụng các vật liệu chất lượng cao khác đảm bảo tuổi thọ lâu dài và phương pháp định lượng ba giai đoạn thông minh thông qua một tấm tích hợp giúp ngăn ngừa hiệu quả việc điều chỉnh ngoài ý muốn. Bình chứa chất làm sạch cũng có các tính năng đặc biệt: hình dạng ổn định và tiện dụng cung cấp tùy chọn xử lý bổ sung trên cổ, lỗ mở lớn giúp dễ dàng đổ đầy và ren nhiều đầu giúp thay thế nhanh chóng.