Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bình phun tạo bọt DUO cải tiến 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a grey bottle and yellow attachment, designed for cleaning applications.

    Bình phun tạo bọt DUO cải tiến 1, 400 l/h - 600 l/h

    Mã đơn hàng: 4.112-067.0

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