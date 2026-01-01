Bình phun tạo bọt DUO cải tiến 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Lưu lượng (l/h)
900 - 2500
Loại béc phun tiêu chuẩn (mm)
38
Áp lực tối đa (bar)
300
Liều lượng (%)
1 - 2 - 4
Dung tích bình chứa (l)
2
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.463
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng