Bộ bánh xe chống thủng | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.851-067.0Các bánh xe foam-fill kết hợp sự thoải mái khi lái xe của bánh xe khí nén và khả năng chống đâm thủng của bánh xe cao su đặc.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com