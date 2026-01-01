Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ bánh xe chống thủng | Kärcher

    Black rubber wheel with a red plastic hub and radial spokes, isolated on a white background.

    Bộ bánh xe chống thủng

    Mã đơn hàng: 2.851-067.0

    Các bánh xe foam-fill kết hợp sự thoải mái khi lái xe của bánh xe khí nén và khả năng chống đâm thủng của bánh xe cao su đặc.
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