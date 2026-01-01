Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 1 EASY!Force - từ ống áp lực cao | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner accessories including a spray gun, lance, and nozzle on a white background.

    Bộ chuyển đổi 1 EASY!Force - từ ống áp lực cao

    Mã đơn hàng: 4.111-050.0

    Để trang bị thêm máy phun rửa áp lực cao Kärcher với vòi áp lực cao hiện có: dùng bộ chuyển đổi 1 EASY!Force với súng áp lực cao EASY!Force, bình phun chất tẩy rửa và tất cả các bộ điều hợp thông qua vòi phun.
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