Bộ chuyển đổi 1 EASY!Force - từ ống áp lực cao | Kärcher

Cũng có thể sử dụng công nghệ EASY!Force tiên tiến với máy phun rửa áp suất cao, và ống áp lực cao hiện có từ Kärcher, với chi phí thấp khi dùng bộ chuyển đổi 1 EASY!Force của chúng tôi. Bộ chuyển đổi bao gồm EASY!Force súng cao áp (4.118-005), súng phun dài 1050 mm (4.112-000) với các kết nối EASY!Lock, bộ chuyển đổi 8 (4.111-036) cho vòi phun áp suất cao có kết nối M 18 × 1.5, cũng như bộ chuyển đổi 12 (4.111-046) cho ống áp suất cao bao gồm khớp nối xoay.