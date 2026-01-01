Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 1 M22AG-TR22AG | Kärcher

    Brass connector with threaded ends and a black plastic grip, featuring a number "1" embossed on the side.

    Bộ chuyển đổi 1 M22AG-TR22AG

    Mã đơn hàng: 4.111-029.0

    Bộ chuyển đổi 1 để kết nối ống cũ với ống mới
    Yêu cầu báo giá