Bộ chuyển đổi 12 khớp xoay EASY!Lock 22 IG - M22 x 1.8 AG | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.111-046.0Bộ chuyển đổi có thể xoay để kết nối Súng cao áp EASY!Force và ống áp lực cao với kết nối M 22x1.5
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Ren kết nối
EASY!Lock
Áp lực tối đa (bar)
300
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.181
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com