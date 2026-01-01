Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 12 khớp xoay EASY!Lock 22 IG - M22 x 1.8 AG | Kärcher

    Brass and black plastic connector with threaded end, designed for high-pressure cleaning equipment.

    Bộ chuyển đổi 12 khớp xoay EASY!Lock 22 IG - M22 x 1.8 AG

    Mã đơn hàng: 4.111-046.0

    Bộ chuyển đổi có thể xoay để kết nối Súng cao áp EASY!Force và ống áp lực cao với kết nối M 22x1.5
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