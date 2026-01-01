Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 2 M22IG-TR22AG | Kärcher

    Brass hose connector with black plastic grip, featuring a threaded end and embossed number "2" on the grip.

    Bộ chuyển đổi 2 M22IG-TR22AG

    Mã đơn hàng: 4.111-030.0

    Bộ chuyển đổi 2 để kết nối thiết bị cũ với ống mới và súng cũ với ống mới
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