Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 2 từ thiết bị | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun, lance, hose, and connectors on a white background.

    Bộ chuyển đổi 2 từ thiết bị

    Mã đơn hàng: 4.111-051.0

    Được phát triển để trang bị thêm với máy phun rửa áp lực cao hiện có từ Kärcher: Bộ chuyển đổi 2 EASY!Force với súng phun áp lực cao EASY!Force, vòi phun, vòi cao áp và bộ điều hợp cần thiết.
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