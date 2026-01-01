Bộ chuyển đổi 2 từ thiết bị | Kärcher

Sử dụng công nghệ EASY!Force, nhưng vẫn giữ nguyên máy phun rửa áp suất cao Kärcher hiện có: Bộ chuyển đổi 2 EASY!Force với tất cả các bộ phận tương thích thông qua vòi phun. Bộ chuyển đổi bao gồm súng cao áp EASY!Force (4.118-005), súng phun dài 1050 mm (4.112-000) với các kết nối EASY!Lock, ống cao áp cao cấp 10 mét với chiều rộng danh định 8 và phù hợp để nâng lên đến áp suất làm việc ở mức 315 bar, bộ chuyển đổi 2 (4.111-030) để kết nối máy và bộ chuyển đổi 8 (4.111-036) cho vòi phun áp suất cao có kết nối M 18 × 1.5.