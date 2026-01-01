Bộ chuyển đổi 3 chỉ cho EASY!Force | Kärcher

Để nâng cấp tất cả các máy phun rửa áp suất cao Kärcher, đã có phụ kiện tương ứng, với công nghệ EASY!Force tiện lợi và tiết kiệm năng lượng: Bộ chuyển đổi 3 EASY!Force của chúng tôi bao gồm: súng cao áp EASY! Force (4.118-005), bộ chuyển đổi 12 (4.111-046) cho ống áp suất cao bao gồm khớp nối xoay, cũng như bộ chuyển đổi 5 (4.111-033) để phun thuốc với kết nối M 22 × 1.5. Với bộ chuyển đổi này, vòi áp suất cao và vòi phun vẫn có thể được sử dụng một cách kinh tế.