Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 3 chỉ cho EASY!Force | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with two brass connectors on a white background.

    Bộ chuyển đổi 3 chỉ cho EASY!Force

    Mã đơn hàng: 4.111-052.0

    Tương thích với vòi áp lực cao và vòi phun: Bộ chuyển đổi 3 EASY!Force, bao gồm súng áp lực cao EASY!Force và tất cả các bộ điều hợp cần thiết để nâng cấp máy phun rửa áp suất cao của bạn.
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