Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 4 TR22IG-D11 | Kärcher

    Brass and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with three holes and number 4 embossed on the side.

    Bộ chuyển đổi 4 TR22IG-D11

    Mã đơn hàng: 4.111-032.0

    Bộ chuyển đổi 4 để kết nối súng mới với ống xoay cũ
    Yêu cầu báo giá