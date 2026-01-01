Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 5 TR22IG-M22AG | Kärcher

    Brass hexagonal connector with black plastic ring and threaded end, isolated on white background.

    Bộ chuyển đổi 5 TR22IG-M22AG

    Mã đơn hàng: 4.111-033.0

    Bộ điều hợp 5 để kết nối súng mới với ống phun cũ và bộ điều chỉnh servo mới với ống phun cũ
    Yêu cầu báo giá