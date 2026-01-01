Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 6 TR22IG-M22AG | Kärcher

    Brass and black plastic threaded connector with hexagonal shape, featuring a number 6 marking.

    Bộ chuyển đổi 6 TR22IG-M22AG

    Mã đơn hàng: 4.111-034.0

    Bộ chuyển đổi 6 để kết nối thiết bị mới với ống cũ và ống cũ với súng mới
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