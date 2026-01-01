Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 7 M18IG-TR20AG | Kärcher

    Brass connector with black plastic grip, featuring a yellow ring and threaded design, viewed from the side.

    Bộ chuyển đổi 7 M18IG-TR20AG

    Mã đơn hàng: 4.111-035.0

    Bộ chuyển đổi 7 để kết nối ống phun cũ với đầu phun mới
    Yêu cầu báo giá