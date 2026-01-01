Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi 8 TR20IG-M18AG | Kärcher

    Brass connector with black plastic grip, featuring a threaded end and hexagonal opening, marked with the number 8.

    Bộ chuyển đổi 8 TR20IG-M18AG

    Mã đơn hàng: 4.111-036.0

    Bộ chuyển đổi 8 để kết nối ống phun mới với đầu phun cũ
    Yêu cầu báo giá