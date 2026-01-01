Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi khí thải | Kärcher

    Silver metal chimney cap with a cylindrical top and rectangular base, featuring rivets and cut-out details.

    Bộ chuyển đổi khí thải

    Mã đơn hàng: 4.656-149.0

    Bộ chuyển đổi khí thải với van điều tiết để kết nối ống khói (bộ chuyển đổi cho đầu đốt HDS để kết nối với hệ thống ngăn xếp).
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