Bộ chuyển đổi khí thải | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.656-149.0Bộ chuyển đổi khí thải với van điều tiết để kết nối ống khói (bộ chuyển đổi cho đầu đốt HDS để kết nối với hệ thống ngăn xếp).
Đường kính (mm)
150
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.878
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com