Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ chuyển đổi M22IG-TR22AG | Kärcher

    Brass connector with threaded end and black plastic grip, marked with number 3.

    Bộ chuyển đổi M22IG-TR22AG

    Mã đơn hàng: 4.111-031.0

    Bộ điều hợp 3 để kết nối súng cũ với ống phun mới và bộ điều chỉnh servo mới
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