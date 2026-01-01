Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun 060 cho bộ Inno/ Easy 600–700 l/h | Kärcher

    Kärcher metal nozzle set with silicone grease tube, black cap, and two rubber rings on a white background.

    Bộ đầu phun 060 cho bộ Inno/ Easy 600–700 l/h

    Mã đơn hàng: 2.111-018.0

    Thích ứng tối ưu với các đầu ra máy khác nhau để hiệu quả sử dụng kinh tế.
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