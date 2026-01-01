Bộ đầu phun 060 cho bộ Inno/ Easy 600–700 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.640-687.0Thích ứng tối ưu với các đầu ra máy khác nhau để hiệu quả sử dụng kinh tế.
Lưu lượng (l/h)
600 - 700
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.047
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com