Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun 090 cho bộ Inno/ Easy 700-1000 l/h | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Bộ đầu phun 090 cho bộ Inno/ Easy 700-1000 l/h

    Mã đơn hàng: 2.640-688.0

    Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Cho bộ tạo bọt Inno/ Easy 700-1000 l/h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.
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