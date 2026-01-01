Bộ đầu phun 090 cho bộ Inno/ Easy 700-1000 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.640-688.0Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Cho bộ tạo bọt Inno/ Easy 700-1000 l/h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.
Lưu lượng (l/h)
700 - 1000
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.046
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com