Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun 090 cho Inno / Easy set cho HD 10/25 | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Bộ đầu phun 090 cho Inno / Easy set cho HD 10/25

    Mã đơn hàng: 2.640-694.0

    Thích ứng tối ưu với các đầu ra máy khác nhau để sử dụng kinh tế.
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