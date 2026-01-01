Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun 110 cho bộ Inno/ Easy 1000-1300 l/h | Kärcher

    Kärcher metal nozzle set with silicone grease tube, black cap, and two rubber rings on a white background.

    Bộ đầu phun 110 cho bộ Inno/ Easy 1000-1300 l/h

    Mã đơn hàng: 2.111-020.0

    Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Cho bộ tạo bọt Inno/ Easy 1000-1300 l/h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.
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