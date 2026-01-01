Bộ đầu phun 110 cho Inno / Easy Set 1000–1300 l / h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.640-689.0Bộ đầu phun 110 bao gồm các vòi phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Đối với bộ Inn / Easy-Foam 1000-1300 l / h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.
Lưu lượng (l/h)
1000 - 1300
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.045
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com