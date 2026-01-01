Bộ đầu phun 110 cho Inno / Easy Set 1000–1300 l / h | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.640-689.0

Bộ đầu phun 110 bao gồm các vòi phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Đối với bộ Inn / Easy-Foam 1000-1300 l / h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.