Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun 110 cho Inno / Easy Set 1000–1300 l / h | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Bộ đầu phun 110 cho Inno / Easy Set 1000–1300 l / h

    Mã đơn hàng: 2.640-689.0

    Bộ đầu phun 110 bao gồm các vòi phun công suất Kärcher và bộ chèn đầu phun. Đối với bộ Inn / Easy-Foam 1000-1300 l / h. Để có hiệu suất hệ thống bọt tối ưu.
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