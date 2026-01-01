Bộ đầu phun 500–700 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.769-009.0Đối với HD 500 - 700 l/h. Bao gồm đầu phun + đầu phun công suất HP + khớp nối
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.187
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com