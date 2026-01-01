Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun 750–1000 l/h | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with brass connector and black rubber grip, disassembled with a rubber O-ring.

    Bộ đầu phun 750–1000 l/h

    Mã đơn hàng: 4.769-047.0

    Đối với HD 750 - 1000 l/h. Bao gồm đầu phun + đầu phun công suất HP + khớp nối
    Yêu cầu báo giá