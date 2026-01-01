Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 035 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.112-021.0Bộ đầu phun với đầu phun ướt và đầu chèn (loại cụ thể). Để có hiệu suất phun ướt Kärcher tối ưu. Chỉ kết hợp với phụ kiện phun ướt 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.37
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com