Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 035 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 035

    Mã đơn hàng: 2.112-021.0

    Bộ đầu phun với đầu phun ướt và đầu chèn (loại cụ thể). Để có hiệu suất phun ướt Kärcher tối ưu. Chỉ kết hợp với phụ kiện phun ướt 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
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