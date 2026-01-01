Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 050 | Kärcher

    Metal cylinder and small cylindrical component on a white background.

    Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 050

    Mã đơn hàng: 2.637-902.0

    Bộ đầu phun với đầu phun ướt và đầu chèn (loại cụ thể). Để có hiệu suất phun ướt Kärcher tối ưu. Chỉ kết hợp với phụ kiện phun ướt 4.762-010 / -022.
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