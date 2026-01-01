Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 100 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Bộ đầu phun cho đầu phun tia ướt 100

    Mã đơn hàng: 2.112-030.0

    Bao gồm đầu phun ướt và đầu chèn - chỉ để sử dụng kết hợp với đầu phun tia ướt 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
    Yêu cầu báo giá