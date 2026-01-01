Bộ đầu phun cho FR, 1300 l/h - 1800 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.640-781.0Bộ đầu phun dành riêng với đầu phun công suất Kärcher cho đầu chà làm sạch bề mặt cứng
Lưu lượng (l/h)
1300 1800
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.077
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com