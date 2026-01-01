Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho FR, 400 l/h - 450 l/h | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    Bộ đầu phun cho FR, 400 l/h - 450 l/h

    Mã đơn hàng: 2.641-457.0

    Bộ đầu phun dành riêng cho máy bao gồm đầu phun power và các kết nối vít. Để có hiệu suất tối ưu của thiết bị làm sạch bề mặt Kärcher (400 đến 450 l/h).
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