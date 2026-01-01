Bộ đầu phun cho FR, 400 l/h - 450 l/h | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.641-457.0Bộ đầu phun dành riêng cho máy bao gồm đầu phun power và các kết nối vít. Để có hiệu suất tối ưu của thiết bị làm sạch bề mặt Kärcher (400 đến 450 l/h).
Lưu lượng (l/h)
400 450
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.076
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com