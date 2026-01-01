Bộ đầu phun cho FR, 400 l/h - 450 l/h | Kärcher

Bộ đầu phun dành riêng cho máy bao gồm đầu phun power và các kết nối vít. Để có hiệu suất tối ưu của thiết bị làm sạch bề mặt Kärcher (400 đến 450 l/h). Thích hợp cho các mẫu sau: 2.640-679, 2.640-355 và 2.641-065.