Bộ đầu phun cho FR, 450 l/h - 500 l/h | Kärcher

Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất và các đầu nối. Đối với đầu chà sàn làm sạch bề mặt Kärcher (450 đến 500 l/h). Thích hợp cho các loại sau: 2.640-679, 2.640-355 và 2.641-065.