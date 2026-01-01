Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho FR, 650 l/h - 850 l/h | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    Bộ đầu phun cho FR, 650 l/h - 850 l/h

    Mã đơn hàng: 2.639-187.0

    Bộ đầu phun bao gồm đầu phun công suất và đầu nối. Đối với đầu chà làm sạch bề mặt Kärcher (650 đến 850 l/h).
    Yêu cầu báo giá