Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho FR Classic, 028 | Kärcher

    Two brass Kärcher connectors with black O-rings and two U-shaped metal pins on a white background.

    Bộ đầu phun cho FR Classic, 028

    Mã đơn hàng: 2.885-436.0

    Bộ vòi phun chuyên dụng cho chất tẩy rửa bề mặt FR Classic.
    Yêu cầu báo giá