Bộ đầu phun cho FR Classic, 034 | Kärcher

Bộ đầu phun dành riêng với đầu phun công suất (15017). Bộ đầu phun này đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời khi sử dụng máy phun rửa áp lực cao với đầu chà làm sạch bề mặt FR Classic và đồng thời đảm bảo độ tin cậy khi vận hành.