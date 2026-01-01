Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho FR Classic, 034 | Kärcher

    Two brass Kärcher connectors with black O-rings and two U-shaped metal pins on a white background.

    Bộ đầu phun cho FR Classic, 034

    Mã đơn hàng: 2.885-313.0

    Bộ đầu phun chuyên dụng cho đầu chà làm sạch bề mặt FR Classic.
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