Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho FRV, 040 | Kärcher

    Black T-shaped tool with brass fittings, silver nozzles, and black O-rings arranged on a white background.

    Bộ đầu phun cho FRV, 040

    Mã đơn hàng: 2.642-431.0

    Bộ đầu phun dành riêng với đầu phun công suất Kärcher và đầu phun tia cho FRV 30.
    Yêu cầu báo giá