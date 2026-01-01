Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho FRV, 125 | Kärcher

    Black T-shaped tool with brass fittings, silver nozzles, and black O-rings arranged on a white background.

    Bộ đầu phun cho FRV, 125

    Mã đơn hàng: 2.643-768.0

    Bộ vòi phun dành riêng cho Vòi phun Kärcher và vòi phun tia cho FRV 30 và FRV 50.
    Yêu cầu báo giá