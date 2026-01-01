Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt số 060 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.637-904.0Bộ vòi phun với vòi phun ướt và bộ chèn vòi (loại cụ thể). Để có hiệu suất phụ kiện phun ướt Kärcher tối ưu. Chỉ kết hợp với phụ kiện phun ướt 4.762-010 / -022.
Ren kết nối
M22 x 1,5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.386
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com