Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt số 070 | Kärcher

    Metal cylinder and small cylindrical component on a white background.

    Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt số 070

    Mã đơn hàng: 2.637-906.0

    Bộ vòi phun với vòi phun ướt và bộ chèn vòi (loại cụ thể). Để có hiệu suất phụ kiện phun ướt Kärcher tối ưu. Chỉ kết hợp với phụ kiện phun ướt 4.762-010 / -022.
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