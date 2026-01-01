Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt số 100 | Kärcher

    Metal cylinder and small cylindrical component on a white background.

    Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt số 100

    Mã đơn hàng: 2.637-910.0

    Bộ vòi phun với vòi phun ướt và bộ chèn đầu phun (tùy loại cụ thể). Sử dụng để tối ưu hiệu suất phụ kiện phun ướt Kärcher. Chỉ kết hợp với phụ kiện phun ướt 4.762-010 / -022.
    Yêu cầu báo giá