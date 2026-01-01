Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt TR 0075 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.112-028.0Bao gồm vòi phun ướt và bộ chèn đầu phun - chỉ kết hợp với bộ phận phun ướt cho 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Ren kết nối
EASY!Lock
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.379
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com