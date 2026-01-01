Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt TR 0075 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Bộ đầu phun cho phụ kiện phun ướt TR 0075

    Mã đơn hàng: 2.112-028.0

    Bao gồm vòi phun ướt và bộ chèn đầu phun - chỉ kết hợp với bộ phận phun ướt cho 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
    Yêu cầu báo giá