Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu phun HD 500–700 l/h | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle, metal adapter, brass connector, and silicone grease tube on white background.

    Bộ đầu phun HD 500–700 l/h

    Mã đơn hàng: 4.769-005.0

    Đối với HD 500 - 700 l/h. Bao gồm đầu phun + đầu phun công suất HP + khớp nối
    Yêu cầu báo giá