Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ điều khiển từ xa bằng đồng xu dành cho máy HDS Trung và Super | Kärcher

    Kärcher control panel with temperature settings, warning symbols, and a dial under a transparent cover.

    Bộ điều khiển từ xa bằng đồng xu dành cho máy HDS Trung và Super

    Mã đơn hàng: 2.642-158.0

    Trang bị thêm bộ nhận tiền xu cho các máy phun rửa áp lực cao HDS Trung và Super để vận hành tự phục vụ. Cài đặt trên máy.
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