Bộ điều khiển từ xa bằng đồng xu dành cho máy HDS Trung và Super | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.642-158.0Trang bị thêm bộ nhận tiền xu cho các máy phun rửa áp lực cao HDS Trung và Super để vận hành tự phục vụ. Cài đặt trên máy.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
9.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com