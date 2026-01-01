Bộ khung cho máy phun rửa áp lực cao động cơ đốt | Kärcher

Mã đơn hàng : 2.637-007.0

Bộ phụ kiện chắc chắn với khung lớn bảo vệ các thành phần của HD 9/21 G và HD 9/23 G / De trong dòng sản phẩm HD Gasoline Advanced. Bao gồm khoen để tải bằng cần trục.