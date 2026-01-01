Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khung cho máy phun rửa áp lực cao động cơ đốt | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with red engine, white fuel tank, and brass pump, framed by grey metal bars and black wheels.

    Bộ khung cho máy phun rửa áp lực cao động cơ đốt

    Mã đơn hàng: 2.637-007.0

    Bộ phụ kiện chắc chắn với khung lớn bảo vệ các thành phần của HD 9/21 G và HD 9/23 G / De trong dòng sản phẩm HD Gasoline Advanced. Bao gồm khoen để tải bằng cần trục.
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