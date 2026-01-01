Bộ khung cho máy phun rửa áp lực cao động cơ đốt | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.637-007.0Bộ phụ kiện chắc chắn với khung lớn bảo vệ các thành phần của HD 9/21 G và HD 9/23 G / De trong dòng sản phẩm HD Gasoline Advanced. Bao gồm khoen để tải bằng cần trục.
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.2
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com