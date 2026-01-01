Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, R 1" | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.638-270.0Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, tối đa nhiệt độ 60°C. Bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các chất bẩn có trong nước. Bảo veej máy phun rửa ắp lực cao. Tốc độ dòng nước lên đến 1200 l/h. Đầu nối 3/4”, với bộ chuyển 1".
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.408
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com