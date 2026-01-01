Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, R 1" | Kärcher

    Kärcher water filter with transparent casing, red inner component, and brass fittings on a white background.

    Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, R 1"

    Mã đơn hàng: 2.638-270.0

    Bộ lọc nước lưới mịn, 100 μm, tối đa nhiệt độ 60°C. Bảo vệ máy phun rửa áp lực cao khỏi các chất bẩn có trong nước. Bảo veej máy phun rửa ắp lực cao. Tốc độ dòng nước lên đến 1200 l/h. Đầu nối 3/4”, với bộ chuyển 1".
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